За рік ціна на газ для населення знизилася на 25%, - Оржель. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив під час години запитань до уряду в Раді.

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"Про те, як вдалося вирішити питання з ціною на газ. Справді, були великі ризики того, що нам не вдасться підписати договір на транспортування територією України в Європу газу. Як результат - вийшло. Це дало нам можливість забезпечити зменшення ціни на газ для наших українських споживачів у відношенні січень до січня на 25%", - розповів Оржель.

Однак, за його словами є й інші чинники, що впливають на кінцевий тариф.

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"Є необхідність інвестиційних вкладень в енергетичну інфраструктуру, є значна зношеність інфраструктури та основних фондів. З огляду на такі чинники, які нам дозволяли зменшувати ціну, ми все-таки, максимально балансуючи ситуацію, вкладали кошти для оновлення основних фондів та інфраструктури", - додав Оржель.