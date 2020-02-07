Україна - християнська держава, євангельський фундамент - це шанс для країни стати великою та могутньою, - Турчинов на молитовному сніданку в США

За словами координатора української делегації Павла Унгуряна, цього року захід відвідали 3500 делегатів зі всього світу, "українська ж делегація на молитовному сніданку США була значно меншою, ніж у попередні роки". Серед відомих гостей з України відвідав молитовний сніданок також ексголова Верховної Ради України, координатор Всеукраїнського Собору Олександр Турчинов, повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі Турчинова.

Напередодні молитовного сніданку Олександр Турчинов провів серію зустрічей з американськими сенаторами та конгресменами, де співрозмовники обговорили питання підтримки України в її боротьбі з російською агресією та просування нашої держави на шляху реформ.

У своєму коментарі після молитовного сніданку Координатор Всеукраїнського Собору нагадав, що традиція молитовних сніданків, де збираються разом політики з різних політичних партій, державні і релігійні діячі, "почалась у важкі часи ІІ Світової війни і триває до сьогодні".

"Ця традиція збиратися для спільної молитви є свідченням того, що, крім політичних і корпоративних інтересів, у людей є ще й вищі пріоритети, що базуються на вічному Євангелії і, коли країна розвивається відповідно до них, вона може дійсно стати великою. Прикладом для цього є Сполучені Штати Америки", - наголосив Олександр Турчинов.

За його словами, центральним виступом молитовного сніданку було звернення Президента США Дональда Трампа, який проголосив дуже важливі речі: "Забезпечення релігійної свободи в США, права дітей на народження, повернення вивчення Біблії у школах та інші ініціативи, які зал підтримував оплесками".

"За такої позитивної прохристиянської програми є реальна перспектива перемоги Дональда Трампа на наступних президентських виборах", - зауважив Олександр Турчинов.

Координатор Всеукраїнського Собору зазначив, що в Україні також, як і в США і багатьох країнах світу, щороку проходять молитовні сніданки, де збираються політики, державні, громадські та релігійні діячі "для звершення спільної молитви і визначення спільних духовних пріоритетів".

"В Україні вже склалася певна традиція молитовних сніданків і не лише на рівні Києва, вона охоплює майже всі регіони та обласні центри. Це додаткове свідчення того, що Україна є і буде християнською державою. Шлях, визначений Христом, є шляхом для справжньої перемоги і величі нашої держави", - резюмував Олександр Турчинов.