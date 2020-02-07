Консула України в Молдові відсторонили від виконання обов'язків через підозру в зґвалтуванні 17-річної дівчини

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із цим посиланням: на молдавський портал СП, у розпорядженні якого є коментар українського Міністерства закордонних справ України.

Згвалтування 17-річної дівчини в Бєльцях сталося 4 лютого, в злочині підозрюються двоє чоловіків (37 і 38 років). ЗМІ, посилаючись на анонімні джерела в слідстві, повідомили, що серед них - один з консулів України в Бєльцях, і його поки не затримали, оскільки у нього дипломатичний імунітет. Другий фігурант справи затриманий на 72 години.

Як пише видання, українське відомство повідомило, що Міністерство закордонних справ і європейської інтеграції РМ повідомило Посольству України про те, що правоохоронні органи Молдови ведуть слідство. У ньому вони перевіряють заяву, "яка надійшла від громадянки Республіки Молдова, про вчинення стосовно неї злочину консулом України в м.Бєльці".

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"Молдавська сторона висловила прохання, щоб зазначена особа не покидала територію Молдови на час проведення слідчих дій. Державним секретарем МЗС України відкрито дисциплінарне провадження, на час проведення якого вказаний дипломат відсторонений від виконання посадових обов'язків", - повідомило відомство.

Про результати слідства МЗС України пообіцяв повідомити додатково.

Разом з тим, посольство України повідомило молдавському виданню, що працівник консульства в Бєльцях не затриманий, звинувачення в якомусь злочині йому не пред'явлено і його причетність до інциденту з'ясовується.

"Інформація про нібито причетність співробітника консульства України до цього інциденту перевіряється, встановлюються всі обставини. Зараз він не затриманий і звинувачення в якомусь злочині йому не пред'явлено. До закінчення розслідування, яке проводять компетентні органи Республіки Молдова, ми нічого не можемо коментувати", - сказали в пресслужбі посольства України в Молдові.