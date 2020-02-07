Я підтверджую свої свідчення, але їх викривили. Співпраця зі слідством можлива лише після усунення порушень закону з вашого боку, - Антоненко

Про це написав на своїй сторінці у фейсбуці адвокат Леонід Маслов, оприлюднивши відповідну заяву Андрія Антоненка, передає Цензор.НЕТ.

"Офіційно для ЗМІ:

Слідчому Бирку

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Шановний пане слідчий, для мене було неприємним сюрпризом, як Ви викривили зміст моїх показань в своєму клопотанні про продовження мого арешту. Ще раз заявляю, що все, що було мною сказано, є абсолютною правдою, я підтверджую раніше надані показання. Але я не можу погодитись з тим, що мої слова перекручують і використовують проти мене.



Я не приховував жодну з обставин свого життя та відповідав на всі поставлені питання. Хоча тепер розумію, чому адвокати радили відмовитись говорити будь що.



Ви самі приховуєте від нас докази моєї невинуватості. Прийміть до уваги, що будь-яка співпраця зі слідством можлива лише після усунення порушень закону з Вашого боку, в тому числі надання адвокатам можливості ознайомитись з документами, експертизами, які Ви обіцяєте надати більше місяця, а також офіційного експертного вимірювання мого зросту.



Крім того, негайно надайте дозвіл моїм адвокатам на доступ до моєї особової справи в ІТТ.



До того моменту я відмовляюсь відповідати на будь-які питання на підставі статті 63 Конституції України", - йдеться в оприлюдненій заяві Антоненка.

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка. Пізніше Печерський суд переглянув запобіжний захід Яні Дугар і змінив її з цілодобового домашнього арешту на нічний.

3 лютого 2020 року було несподівано призначено розгляд клопотань про продовження запобіжних заходів для обвинувачених. Через те, що адвокатів пізно повідомили, розгляд щодо Юлії Кузьменко перенесли на 10 ранку 4 лютого, щодо Андрія Антоненка - на 11 ранку того ж дня, щодо Яни Дугарь - на 14:00.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.