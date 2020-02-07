"Нас не влаштовує такий темп", - у "Слузі народу" хочуть скоротити час розгляду законопроєкту про ринок землі

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Ми вчора порахували приблизно і вийшло від трьох до п'яти пленарних тижнів. Ми послідовно заявляємо, що нас не влаштовує такий темп. Ми не можемо в тих умовах, в яких зараз перебуває Україна, дозволити собі два-три місяці розглядати один законопроєкт", - сказав Корнієнко в п'ятницю журналістам у кулуарах парламенту.

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Він додав, що наступного тижня необхідно буде вести дискусію між фракціями про подальший розгляд законопроєкту №2078 "Про обіг земель сільськогосподарського призначення".

Нагадаємо, Верховна Рада України 13 листопада 2019 року ухвалила в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10). Проєкт закону передбачає скасування заборони на продаж землі з 1 жовтня 2020 року.

20 грудня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики провести дев'ять засідань до 10 січня 2020 року для розгляду пропозицій і поправок, які надійшли під час підготовки до другого читання законопроєкту №2178-10. Всього у Верховній Раді було зареєстровано понад 4,6 тис. поправок до законопроєкту.