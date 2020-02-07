Частину отриманих "Нафтогазом" від "Газпрому" грошей буде направлено ​​на дороги, - радник прем'єра Голик

Як передає Цензор.НЕТ, таку пропозицію Президента Володимира Зеленського прокоментував у Facebook радник прем'єр-міністра Юрій Голик.

"Раніше було анонсовано, що цього року буде відремонтовано та побудовано рекордну кількість кілометрів доріг. Говорилося про кілька джерел фінансування процесу перетворення напрямків у дороги", - нагадав він.

Зокрема, в Дорожньому фонді вже закладено 31,5 млрд грн для "Укравтодору" і 22 млрд грн для обласних адміністрацій на ремонт доріг. Крім того, близько 20 млрд грн буде залучено під гарантії держави від комерційних організацій.

"І ось три. Частина отриманих від "Газпрому" грошей буде направлена ​​на дороги теж", - заявив радник прем'єра.

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"Але і це ще не все. Гроші міжнародних фінансових організацій на дороги "Укравтодору", а це близько 700 млн євро, підписаних уже. Це чотири. І проєкт ЄБРР - 300 млн євро на дороги категорії "Т" у декількох областях. Це п'ять. Так, усі кошти міжнародних фінансових організацій - це не на один рік, хоча ми будемо намагатися зробити максимум уже цього року і залучити ще", - пообіцяв Голик.

"Дико складно стартувати в усіх напрямках одночасно, в ситуації, коли раніше система більше симулювала, ніж робила, але якщо ми хочемо хороші дороги і швидко, потрібно робити саме те, чого ніхто ніколи раніше не робив. При цьому - швидко", - наголосив він.

Раніше радник прем'єр-міністра Юрій Голик розповів, як "Укравтодор" зможе залучити близько 20 млрд грн на ремонт доріг під державні гарантії.