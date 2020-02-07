"Не буде цього зоопарку по 200-300-400%": Гончарук заявив, що Кабмін розібрався з преміями міністрів

Про це він заявив під час Години запитань до уряду, інформує Цензор.НЕТ.

"З приводу зарплат. Розставлено крапки над "і". Президент доручив, попросив представити йому цілісну концепцію, якими мають бути зарплати на публічній службі. Ми це зробили. Сьогодні ми домовилися про те, що зарплата міністра, тобто співробітника уряду, буде прив'язана до середньої заробітної плати в Україні", - розповів прем'єр.

За його словами, 3-5 середніх заробітних плат - той обсяг, який сьогодні він вважає за можливе платити в Кабміні.

"При цьому ми впорядкували ситуацію з цими преміями. Не буде цього зоопарку по 200-300-400%. Ми домовилися про те, що премія може бути щонайбільше обмежена одним окладом. Це адекватні умови, які ми вважаємо нормальними. Ми погодили цю позицію з президентом", - додав Гончарук.

Як повідомлялося раніше, Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з представниками Кабміну підтримав рішення уряду щодо обмеження заробітної плати та премій керівникам органів виконавчої влади.

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