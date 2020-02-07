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07.02.20 12:35

У студії "Свободи слова Савіка Шустера" обговорять ринок землі

Сьогодні, 7 лютого, о 21:00, в соціально-політичному токшоу "Свобода слова Савіка Шустера", яке виходить у прямому ефірі каналу "Україна", з'ясовуватимуть, яке майбутнє чекає українські села, і також що успадкують майбутні покоління, якщо відкрити ринок землі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Гостями випуску стануть:

Леонід Кравчук, Президент України (1991 - 1994), Вітольд Фокін, Прем'єр-міністр України (1990 - 1992) (пряме включення), Олександр Мороз, Голова Верховної Ради України (1994 - 1998; 2006 - 2007), Давид Арахамія, Голова фракції "Слуга Народу", Юлія Тимошенко, Лідер партії ВО "Батьківщина", Микола Сольський, Народний депутат, "Слуга Народу", Голова комітету ВРУ з питань аграрної та земельної політики, Роман Лещенко, Уповноважений Президента України з питань землі, Юрій Бойко, Співголова фракції партії "Опозиційна Платформа - За Життя", Даніїл Пасько, Голова Наглядової Ради компанії Allseeds.

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