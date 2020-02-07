Зустріч Орбана із Зеленським може відбутися вже цієї весни, - Сійярто назвав умови

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це розповіли на пресконференції в Києві віцепрем'єр з євроінтеграції Дмитро Кулеба і міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Сійярто не став пов'язувати проведення переговорів на вищому рівні з вирішенням питання про мову освіти, яке він назвав "складним питанням наших відносин". При цьому Київ і Будапешт домовилися, що цій зустрічі має передувати засідання міжурядової комісії з економічного співробітництва.

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За словами Кулеби, ця комісія збереться вже наступного місяця.

"7 років не засідала наша двостороння комісія. Ми домовилися вже цього року провести засідання цієї комісії в Будапешті", - розповів він.

"Якщо засідання міжурядової комісії пройде успішно, це відкриє шлях для проведення вже навесні зустрічі прем'єра Віктора Орбана і президента Володимира Зеленського", - додав Сійярто.

Сійярто також уточнив, що саме може бути погоджено на засіданні комісії. Мовного питання в переліку не прозвучало. Йдеться про застарілі проблеми, вирішення яких вимагає Україна, як-от відкриття нового пропускного пункту на кордоні і розблокування інфраструктурного кредиту в 50 млн євро.

Як повідомлялося, під час візиту Сійярто також заявив, що Київ має змінити мовні норми ще й нового закону про повну загальну середню освіту.