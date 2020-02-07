До 2025 року уряд планує до 83% збільшити співвідношення середньої зарплати жінок і чоловіків

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Документ покликаний підвищити рівень залученості бізнесу в реалізацію соціальних проєктів і визначити напрямки держполітики щодо розвитку соціально відповідального бізнесу.

Концепція передбачає залучення компаній з високим рівнем соціальної відповідальності до реалізації соцпроєктів в сфері захисту прав людини - будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб, соціального житла; створення умов для організації лікування та адаптації військовослужбовців; забезпечення медустанов обладнанням, до будівництва та облаштування шкіл і дитсадків, реалізації соціальних проєктів за рахунок бюджетних коштів.

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Держава має намір залучати бізнес до таких проєктів шляхом конкурсного добору, вказується в документі.

Приріст прямих іноземних інвестиції до 2025 року повинен досягти $ 16 млрд, а в 2030-му - $ 17,5 млрд, випливає з концепції.