Ми ні з ким не домовлятимемося про зняття поправок щодо ринку землі: з терористами не торгуємось, - "слуга народу" Арахамія

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

За його розрахунками, розгляд поправок може затягнутися до 16-17 квітня. За цей час жодних інших законопроєктів Верховна Рада розглянути не зможе.

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Відповідаючи на запитання Цензор.НЕТ, чи не бачить він можливості, що окремі фракції готові не наполягати на поправках, він заявив: "Можливості бачимо, але ми ні з ким не домовлятимемося. Ми не бачимо нашу готовність. Ми говоримо: якщо ви за країну - знімайте свої правки і працюйте. Якщо ви хочете щось на щось наміняти - ми з терористами не торгуємось".