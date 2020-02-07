Вперше в історії України уряд, парламент і президент працюють злагоджено й ефективно, - Гончарук

Як передає Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив сьогодні, 7 лютого, під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Він звернувся до парламентаріїв, президента і міністрів і подякував за злагоджену роботу, завдяки чому вдалося знизити платіжки і запустити державну програму "Доступні кредити 5-7-9%" для малого бізнесу.

"Вперше в історії України парламент, уряд і президент працюють єдиною командою. Всі ці важливі, круті речі, які ми зараз з вами робимо, виходять, тому що ми єдині. Ми знизили платіжку цієї зими. Ви прийняли закон про анбандлінг "Нафтогазу": це дозволило нам завершити переговори з європейцями і росіянами і призвело до того, що ціна на газ абсолютно нижча, ніж могла б бути. Ви ухвалили закон, який дозволив нам створити програму доступного кредитування "5 -7-9%". Це вже дозволяє багатьом людям отримати доступний ресурс для початку своєї підприємницької справи", - заявив прем'єр-міністр.

Також дивіться: "Доводьте свою правоту в дискусії, а не в кулачних, мавпячих прижках тут вот", - Стефанчук намагається заспокоїти нардепів, які влаштували нову бійку у ВР. ВIДЕО

Гончарук також прокоментував закон про землю, який зараз на розгляді Верховної Ради, і висловив готовність уряду зробити все необхідне для його якісної реалізації. Зокрема, він повідомив про впровадження урядом інновацій у роботі державного земельного кадастру.

"Зараз ви перейшли до важливого, можливо, найважливішого з початку роботи парламенту закону - про ринок землі. Це означає, що Україна посилає всьому світу сигнал, що ми готові працювати за цивілізованими правилами. Ми зробимо все, щоб той закон, який ви приймете, був реалізований найкращим чином. З 1 лютого в земельному кадастрі запрацювала система автоматичного аналізу документів. Алгоритм аналізує, відповідають чи ні документи процедурі. Це не дозволить чиновникам втручатися в процес", - пояснив Гончарук.

Читайте також: Тимошенко заблокувала президію, незважаючи на те, що голови фракцій домовилися працювати на своїх місцях, - "слуга народу" Качура

Прем'єр-міністр додав, що зараз в парламенті багато розбіжностей щодо закону про ринок землі і триває дискусія. Втім це не повинно стати причиною конфліктів, адже всі - уряд, депутати, президент - виконують одне завдання і працюють в інтересах України.

"Звичайно, про деталі можна дискутувати. Ми з захопленням спостерігаємо за тим, як розвивається дискусія в парламенті. Але я хочу донести один меседж - поки ми скоординовані, поки ми єдині, у нас усе вийде", - заявив прем'єр.