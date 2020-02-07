Поліцейські на Одещині не дозволяли вивезти потерпілого до лікарні на операцію, - Офіс Генпрокурора

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

У ході слідства встановлено, що поліцейські навмисно силоміць перешкоджали протягом кількох годин вивезенню з районної до обласної лікарні особи, яка перебувала у вкрай важкому стані та потребувала негайного хірургічного втручання.

Поліцейські пояснювали свої дії нібито потребою відібрати зразки крові для оцінки стану її сп’яніння. При цьому, лікарі повідомили їм, що зразки вже були відібрані у присутності слідчого, і стан алкогольного сп’яніння не підтвердився.

Таке пояснення не задовольнило працівників поліції, вони спочатку не дозволяли лікарям вивести потерпілого з реанімаційного відділення, потім протягом кількох годин не дозволяли швидкій виїхати за межі лікарні, і, врешті решт, застосовуючи фізичну силу витягли його зі швидкої, одягли кайданки та затягли назад до лікарні, вимагаючи від лікарів повторно відібрати у потерпілого кров для аналізу.



З огляду на тривалість таких дій, а також вкрай важкий стан пацієнта, спираючись на практику Європейського суду з прав людини, згідно з якою ненадання медичної допомоги за наявності загрозливих для життя обставин є катуванням, такі дії працівників поліції були кваліфіковані прокурорами Офісу Генерального прокурора саме як катування.



У разі встановлення судом вини зазначених працівників поліції у вчиненні цього злочину їм загрожує покарання вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

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