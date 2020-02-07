Введення мита спричинить подорожчання дизпалива на 3 грн 90 коп. за 1 літр, - Марунич

В Україні може подорожчати вартість дизельного палива і газу на заправках, якщо буде запроваджено мито на імпорт цих видів товарів, повідомляє "5 канал".

Мито становитиме 8,5% цього року та зросте до більш як 25% у 2024-му. Таким чином, ціна на дизель зросте на 3 грн 90 коп. за 1 літр.

За даними співголови Фонду енергетичних стратегій Дмитра Марунича, такий стан справ може бути вигідний окремим виробникам.

"Я би на місці уряду принаймні б суттєво замислився. Не виключено, що йдеться про те, що він також діє в інтересах внутрішнього виробника. У нас це Кременчуцький нафтопереробний завод. Як нам відомо – контролюється структурами пана Коломойського. Ось тут такі небезпечні речі йдуть. Але врешті-решт, за все ці, так би мовити, невеликі презенти для пана Коломойського, зрештою, заплатить споживач", – заявив Марунич.

При цьому, за його словами, наслідки зростання мита ляжуть на плечі кінцевих споживачів – пересічних українців.

"Додаткове подорожчання пально-мастильних матеріалів ні до чого доброго не призведе. Чесно кажучи, я не зовсім розумію логіку уряду. На жаль, можемо мати і явища дефіциту на внутрішньому ринку з відповідним зростанням ціни. Зрештою, платить кінцевий споживач, розумієте. Ось і вся історія. Це не уряд платить ці гроші", – наголосив експерт.

Крім того, подорожчання палива вплине на загальний рівень інфляції. Можуть ще більше подорожчати інші соціально значущі товари, передає видання.