Раджу керівникам на ТБ уникати оцінок, який жанр українською мовою має кращий або гірший вигляд, - мовний омбудсмен Монахова

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Шановні телеглядачі та медіавиробники, нагадую: "Мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова.

Фільми, вироблені суб’єктами кінематографії України, розповсюджуються та демонструються в Україні з мовною частиною звукового ряду, виконаною державною мовою, у тому числі шляхом дублювання або озвучення.

Національні фільми можуть демонструватися кримськотатарською мовою, іншими мовами корінних народів відповідно до Закону України "Про кінематографію"", - написала вона.

Також вона наголосила, що згідно із Законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної", у разі використання в мовній частині звукового ряду, виконаній державною мовою, у тому числі шляхом дублювання або озвучення, реплік іншими мовами такі репліки мають бути озвучені чи субтитровані державною мовою. Сумарна тривалість субтитрованих реплік, виконаних іншими мовами у фільмі, не може перевищувати 10 % сумарної тривалості всіх реплік у цьому фільмі.

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"Навіть якщо російськомовний контент транслюється в межах визначених законодавством квот, я би радила керівникам телеканалів уникати суб'єктивних оціночних суджень на кшталт того, який жанр "виглядає українською мовою" краще або гірше, аби не ображати почуття своєї глядацької авдиторії", - резюмувала Монахова.

Нагадаємо, раніше продюсерка серіалів і фільмів каналу "1+1" Олена Єремєєва заявила, що для весняного сезону вони зняли всі серіали російською мовою, бо, на їхню думку, "тональність української мови" не підходить для мелодрам, а лише для комедій.