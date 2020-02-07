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07.02.20 15:03

Раджу керівникам на ТБ уникати оцінок, який жанр українською мовою має кращий або гірший вигляд, - мовний омбудсмен Монахова

Уповноважений із захисту державної мови Тетяна Монахова прокоментувала ситуацію зі зйомками російськомовних серіалів, зазначивши, що заяви про те, чи годиться українська мова для якогось певного жанру мистецтва, можуть ображати почуття глядацької аудиторії.

Раджу керівникам на ТБ уникати оцінок, який жанр українською мовою має кращий або гірший вигляд, - мовний омбудсмен Монахова

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Шановні телеглядачі та медіавиробники, нагадую: "Мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова.

Фільми, вироблені суб’єктами кінематографії України, розповсюджуються та демонструються в Україні з мовною частиною звукового ряду, виконаною державною мовою, у тому числі шляхом дублювання або озвучення.

Національні фільми можуть демонструватися кримськотатарською мовою, іншими мовами корінних народів відповідно до Закону України "Про кінематографію"", - написала вона.

Також вона наголосила, що згідно із Законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної", у разі використання в мовній частині звукового ряду, виконаній державною мовою, у тому числі шляхом дублювання або озвучення, реплік іншими мовами такі репліки мають бути озвучені чи субтитровані державною мовою. Сумарна тривалість субтитрованих реплік, виконаних іншими мовами у фільмі, не може перевищувати 10 % сумарної тривалості всіх реплік у цьому фільмі.

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"Навіть якщо російськомовний контент транслюється в межах визначених законодавством квот, я би радила керівникам телеканалів уникати суб'єктивних оціночних суджень на кшталт того, який жанр "виглядає українською мовою" краще або гірше, аби не ображати почуття своєї глядацької авдиторії", - резюмувала Монахова.

Нагадаємо, раніше продюсерка серіалів і фільмів каналу "1+1" Олена Єремєєва заявила, що для весняного сезону вони зняли всі серіали російською мовою, бо, на їхню думку, "тональність української мови" не підходить для мелодрам, а лише для комедій.

Раджу керівникам на ТБ уникати оцінок, який жанр українською мовою має кращий або гірший вигляд, - мовний омбудсмен Монахова 01

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