Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
07.02.20 14:46

Через розгляд поправок щодо ринку землі злетіла низка соціальних законопроєктів, - "слуга народу" Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що через розгляд поправок до законопроєкту про ринок землі, які заблокували роботу Верховної Ради, злетіла низка соціальних законопроєктів.

Через розгляд поправок щодо ринку землі злетіла низка соціальних законопроєктів, - "слуга народу" Арахамія

Про це він сказав у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Дуже багато важливих соціальних законопроєктів злетіли з плану розгляду. І ще позлітають. Наприклад, виконання вимог із виплати заробітних плат шахтарям. Ну, нехай ОПЗЖ потім у своїх рідних округах пояснюють людям, чому вони мають такі високі борги із зарплат. Це їхня буде позиція, я сам хочу подивитися, як вони віддуватимуться. Там ще є законопроєкт про дітей війни, додатковий законопроєкт щодо добровольців", - заявив Арахамія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми ні з ким не домовлятимемося про зняття поправок щодо ринку землі: з терористами не торгуємось, - "слуга народу" Арахамія

Він додав, що також "лежатимуть у довгому ящику" законопроєкти про зміни до Конституції, тому що "комусь хочеться пограти у виставу".

"Ми гратимемо у виставу, допоки в них терпець не увірветься. У нас все нормально", - сказав Арахамія.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100