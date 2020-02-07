ДБР повідомило про підозру експрикордонникам у справі про видворення Саакашвілі з України в 2018 році

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДБР, передає Цензор.НЕТ.

"Слідством встановлено, що колишній керівник Департаменту оперативної діяльності Адміністрації Державної прикордонної служби України і Окремого відділу Адміністрації Державної прикордонної служби України, організували незаконне затримання Міхеіла Саакашвілі та його переміщення до Республіки Польща у лютому 2018 року", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримання Саакашвілі в київському ресторані. ВІДЕО з камер спостереження

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора. Оперативний супровід - центральне управління Служби безпеки України.

У разі доведення вини підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, 12 лютого 2018 року політика затримали люди в камуфляжній формі в одному із закладів Києва. Пізніше спікер Державної прикордонної служби України Олег Слободян повідомив, що лідера партії "Рух нових сил", експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі повернули у країну попереднього перебування (у Польщу. - Ред.), під час його затримання у Києві українські прикордонники були змушені захищатися і застосувати силову підтримку.

Прикордонна служба Польщі поінформувала, що М.Саакашвілі прийнятий на території Польщі на підставі заяви Державної міграційної служби України про реадмісію.