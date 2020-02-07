"Рівень корупції в державі залишається високим", - Ситник

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив на пресбрифінгу "Результати НАБУ і САП у другому півріччі 2019 року" в п'ятницю в Києві.

"Будьмо відвертими, рівень корупції в державі продовжує бути високим. Ви бачите список фігурантів, які притягуються до відповідальності, і ви знаєте які медійні, адміністративні та інші ресурси вони мають", - зазначив Ситник.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Що ми отримаємо за те, що будемо платити? Спокій душевний..." - записи прихованих камер про спробу корупції в Держрезерві. ВIДЕО

Що стосується відносин з іншими правоохоронними органами, директор НАБУ зазначив, що є позитивні зрушення в частині взаємовідносин із Службою безпеки України та Офісом генпрокурора.

"Це також дало можливість більш активно працювати в останньому півріччі", - додав Ситник.