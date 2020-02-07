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07.02.20 15:28

Холодницький очікує до кінця року від Антикорупційного суду 100 вироків у справах НАБУ і САП

Спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький очікує, що до 2021 році Вищий антикорупційний суд (ВАКС) винесе 100 вироків у справах, розслідуваних Національним антикорупційним бюро і САП.

Холодницький очікує до кінця року від Антикорупційного суду 100 вироків у справах НАБУ і САП

Про це він заявив на спільному брифінгу з директором НАБУ Артемом Ситником, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

Холодницький також повідомив, що за минулий рік було винесено 32 обвинувальні вироки. Однак, після початку роботи ВАКС у вересні 2019 року, на його думку, кількість вироків збільшиться.

Він також зазначив, що НАБУ і САП розслідують 892 провадження.

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Нагадаємо, ВАКС був створений у червні 2018 року. 5 вересня 2019 року він почав роботу. 30 жовтня ВАКС виніс перший обвинувальний вирок - екссуддю Апеляційного суду Дніпропетровської області Посунся оштрафували на 51 тис. гривень за декларування недостовірної інформації.

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