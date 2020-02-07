Представник "Батьківщини" Цимбалюк вибачився за блокування трибуни

Цимбалюк вибачився, виступаючи з трибуни ВР, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Депутат заявив, що в парламенті має бути довіра один до одного. "До речі, блокування трибуни - це парламентський спосіб вираження своєї позиції меншістю ... Але без переступання межі", - зазначив він.

У відповідь голова ВР Дмитро Разумков сказав, що, можливо, блокування трибуни і є позицією меншості. "Коли ламають засоби роботи ВРУ, коли перешкоджають виконувати обов'язки своїм колегам, то я думаю, що це не зовсім правильний підхід", - додав спікер.

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Він нагадав, що в Регламенті ВР немає норми, яка б передбачала блокування трибуни.

У свою чергу Цимбалюк, звертаючись до голови ВР, сказав: "Я хочу вибачитися, якщо вчора щодо Вас була перейдена певна межа".

Водночас він вважає неприпустимим, коли депутати в сесійній залі розмовляють зі своїми колегами "непарламентськими словами (ймовірно, йдеться про ситуацію, коли депутат з фракції "Слуга народу", використовуючи нецензурну лексику, погрожував депутату з опозиції. - Ред.)".

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