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07.02.20 15:45

14-річні українці зможуть отримувати ідентифікаційний код і паспорт одночасно вже цього року, - Мінцифри

Отримання паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного коду) зараз є окремими процедурами.

14-річні українці зможуть отримувати ідентифікаційний код і паспорт одночасно вже цього року, - Мінцифри

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

"Це означає, що підліткам та їхнім батькам потрібно двічі збирати документи, приходити і до підрозділу Державної міграційної служби чи ЦНАП, і до Державної фіскальної служби, та витрачати свій час на черги. Плануємо оптимізувати цей процес і трансформувати послугу. Нова послуга ID-14 буде доступною вже цього року", - йдеться в повідомленні.

14-річні громадяни України отримуватимуть паспорт та ідентифікаційний код одночасно. Всі ці персональні дані міститимуться на ID-картці. Потрібно лише особисто звернутися до територіального підрозділу Державної міграційної служби чи Центру надання адміністративних послуг за місцем проживання.

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14-річні українці зможуть отримувати ідентифікаційний код і паспорт одночасно вже цього року, - Мінцифри 01

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