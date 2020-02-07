Міськрада Мукачева попросила Зеленського ввести в місто спецсили Нацгвардії через загострення криміногенної ситуації

Мукачівська міськрада звернулася до Президента щодо криміногенної ситуації в місті. Відповідне рішення ухвалили депутати Мукачівської міськради на терміновому засіданні, яке зібрали через ранкову стрілянину в місті, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Mukachevo.net.

7 лютого міський голова Мукачева Андрій Балога скликав позачергову сесію міськради. На порядку денному було одне питання "Про звернення до Президента України щодо криміногенної ситуації в місті і діяльності правоохоронних органів щодо забезпечення законності і правопорядку".

В тексті звернення йдеться, що "Мукачівська міська змушена звернутися до Вас за особистим втручанням через вкрай загрозливу криміногенну ситуацію, яка склалася в нашому місті. Підтвердженням цього є черговий зухвалий інцидент із застосуванням вогнепальної зброї, внаслідок чого госпіталізовано двох людей із вогнепальними пораненнями. Стрілянина в спальному районі створювала реальну загрозу мешканцям 86-тисячного міста, які вже не почуваються безпечно і рішуче вимагають надійного захисту від бандитів.

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Наголошуємо: Мукачево жодним чином не можна вважати якимось особливим осередком злочинності. Проблеми з правопорушеннями, у тому числі кримінальними, у нашому місті загалом такі, як в інших містах країни. Близькість до кордону та порівняно велика кількість іноземців, значною мірою – туристів, не можна вважати чинниками, які суттєво знижують рівень громадської безпеки.

Головною причиною того, що в місті регулярно стаються кримінальні "розбірки", вважаємо професійну слабкість і вкрай низьку активність міської поліції. Злочинні угруповання почуваються чимдалі вільніше, бо фактично не відчувають системної, рішучої та фахової протидії з боку правоохоронців. Кримінальний блок міського управління поліції явно слабкий, на вулицях міста критично мало патрулів та патрульних екіпажів, профілактична робота із запобігання правопорушенням звелася до паперових звітів. У місті за останні роки не проведено жодної загальноміської операції за такими гострими напрямками, як наркоманія та обіг наркотичних засобів, розбій, крадіжки особистого майна.

Міська влада Мукачева категорично проти того, щоб наше місто було асоційоване з територією небезпеки. Це категорично неприпустимо через те, що інфраструктура Мукачівської об’єднаної територіальної громади стрімко розвивається, як наслідок – значно зростає кількість туристів, у тому числі й іноземних, які відвідують наш мальовничий і гостинний край.

Тому звертаємося із закликом про надання Мукачеву невідкладної і дієвої правоохоронної допомоги, яка б передбачала:

Проведення оперативного і профілактичного відпрацювання міста спеціальними підрозділами Національної поліції та Національної гвардії, із залученням висококваліфікованих, досвідчених працівників з кримінального блоку. Термін такого відпрацювання, обсяги залучених сил і засобів мають бути достатніми, щоб різко зламати негативні криміногенні явища у Мукачеві, виявити і знешкодити їх джерела. Зміну керівництва міського управління поліції, посилення його особового складу фахівцями з інших регіонів країни. Посилення матеріально-технічного забезпечення поліції Мукачева сучасними засобами, автотранспортом і екіпіровкою.

Сподіваємося на розуміння керівництвом держави всієї гостроти криміногенної ситуації в Мукачеві та підтримку міської влади в прагненні забезпечити спокій і безпеку містян", - йдеться у зверненні.