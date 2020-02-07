"Батьківщина" має компенсувати вартість зламаного Тимошенко мікрофона в десятикратному розмірі, - Арахамія

Про це глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сказав журналістам у кулуарах Ради в п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я вважаю, що "Батьківщина" має просто компенсувати ці втрати ... А з точки зору моральної я вважаю, що вони повинні заплатити в десятикратному розмірі", - сказав Арахамія.
Водночас він заявив, що не має наміру звертатися щодо цієї ситуації в регламентний комітет. "Я не буду подавати до регламентного комітету на Тимошенко", - сказав Арахамія.
Як повідомлялося, в четвер під час блокування президії Верховної Ради під час розгляду законопроєкту про ринок землі лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко зламала мікрофон, поранивши собі палець.