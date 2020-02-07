Розпочалася зустріч Зеленського і прем'єра Італії Конте, - ОП. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський прибув до Італії

Урочиста церемонія зустрічі відбулася біля палацу Кіджі, який є офіційною резиденцією Прем’єр-міністра Італії.

Пролунали державні гімни України та Італійської Республіки. Президент України та Голова Ради міністрів Італії оглянули стрій почесної варти.

Також відбулося представлення членів офіційних делегацій України та Італійської Республіки.

Як повідомлялося раніше, програмою візиту також передбачена аудієнція глави держави у Папи Римського Франциска, яка має відбутися 8 лютого. Відбудеться також зустріч президента України з державним секретарем Святого престолу П'єтро Пароліном за участю секретаря з міждержавних відносин Святого престолу Пола Річарда Галлахера.