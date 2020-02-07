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07.02.20 16:48

СБУ блокувала мільйонні махінації керівництва агро-промислового держпідприємства на Полтавщині. ФОТО

У Полтавській області Служба безпеки України блокувала схеми масштабного розкрадання бюджетних коштів на державному підприємстві сфери управління Фонду держмайна.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

СБУ блокувала мільйонні махінації керівництва агро-промислового держпідприємства на Полтавщині 01

Чиновники штучно занижували показники врожайності на землях держструктури аграрно-промислового комплексу. Без постановки зерна на складський облік фігуранти справи вивозили його на приватні елеватори. Для проведення операції чиновники "забували" вносити достовірні відомості про обсяги врожаю в податкову і бухгалтерську документацію.

СБУ блокувала мільйонні махінації керівництва агро-промислового держпідприємства на Полтавщині 02

Також чиновники переводили бюджетні гроші на рахунки афілійованих комерційних структур за послуги з обробки ґрунту, зокрема його культивації. Фактично жодних робіт, передбачених укладеними договорами, ділки не проводили. Під час обшуків правоохоронці виявили речові докази, які підтверджують реальні обсяги зібраного врожаю, а також відомості про фіктивні акти виконаних робіт.

СБУ блокувала мільйонні махінації керівництва агро-промислового держпідприємства на Полтавщині 03

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Протиправна діяльність чиновників завдала державному бюджету збитків на майже 2 мільйони гривень і загрожувала продовольчій безпеці країни. В рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, проводиться досудове розслідування.

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