СБУ блокувала мільйонні махінації керівництва агро-промислового держпідприємства на Полтавщині. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Чиновники штучно занижували показники врожайності на землях держструктури аграрно-промислового комплексу. Без постановки зерна на складський облік фігуранти справи вивозили його на приватні елеватори. Для проведення операції чиновники "забували" вносити достовірні відомості про обсяги врожаю в податкову і бухгалтерську документацію.

Також чиновники переводили бюджетні гроші на рахунки афілійованих комерційних структур за послуги з обробки ґрунту, зокрема його культивації. Фактично жодних робіт, передбачених укладеними договорами, ділки не проводили. Під час обшуків правоохоронці виявили речові докази, які підтверджують реальні обсяги зібраного врожаю, а також відомості про фіктивні акти виконаних робіт.

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Протиправна діяльність чиновників завдала державному бюджету збитків на майже 2 мільйони гривень і загрожувала продовольчій безпеці країни. В рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, проводиться досудове розслідування.