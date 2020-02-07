На Херсонщині заступник керівника обласного хоспісу щомісяця збирав 200 тис. грн хабарів із родичів хворих, - СБУ. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав від родичів пацієнтів платежі за перебування хворих у медзакладі. Вартість паліативної допомоги – догляду за невиліковно хворими – зловмисник оцінював у середньому в 4 тисячі гривень. Сума хабаря залежала від умов перебування та кількості пацієнтів у палаті. Аби родини охочіше платили здирник створював ажіотаж, посилаючись на обмежену кількість місць у хоспісі. Всього заклад розрахований на 50 ліжкомісць. Таким чином він отримував до 200 тисяч гривень неправомірної вигоди щомісяця.

Затримали зловмисника на робочому місці під час отримання 8 тисяч гривень – плати за два місяці паліативної допомоги. Під час обшуку у його кабінеті вилучено ще 30 тисяч гривень, які він устиг "заробити" цього дня.

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У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, фігуранту справи повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання зловмиснику міри запобіжного заходу.