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07.02.20 17:14

На Херсонщині заступник керівника обласного хоспісу щомісяця збирав 200 тис. грн хабарів із родичів хворих, - СБУ. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України викрили на систематичному отриманні неправомірної вигоди заступника керівника комунального закладу "Обласна лікарня ХОСПІС", шо перебуває у підпорядкуванні Херсонської облради.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

На Херсонщині заступник керівника обласного хоспісу щомісяця збирав 200 тис. грн хабарів із родичів хворих, - СБУ 01

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав від родичів пацієнтів платежі за перебування хворих у медзакладі. Вартість паліативної допомоги – догляду за невиліковно хворими – зловмисник оцінював у середньому в 4 тисячі гривень. Сума хабаря залежала від умов перебування та кількості пацієнтів у палаті. Аби родини охочіше платили здирник створював ажіотаж, посилаючись на обмежену кількість місць у хоспісі. Всього заклад розрахований на 50 ліжкомісць. Таким чином він отримував до 200 тисяч гривень неправомірної вигоди щомісяця.

На Херсонщині заступник керівника обласного хоспісу щомісяця збирав 200 тис. грн хабарів із родичів хворих, - СБУ 02

Затримали зловмисника на робочому місці під час отримання 8 тисяч гривень – плати за два місяці паліативної допомоги. Під час обшуку у його кабінеті вилучено ще 30 тисяч гривень, які він устиг "заробити" цього дня.

Також дивіться: Чиновника Держпраці викрито на отриманні $1 тис. хабаря в Одесі, - СБУ. ФОТОрепортаж

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, фігуранту справи повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання зловмиснику міри запобіжного заходу.

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