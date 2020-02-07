Закриваємо політичні дискусії щодо мови навчання для шкіл нацменшин, - Новосад після зустрічі з Сійярто

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу міністерства освіти.

"Основний лейтмотив цієї зустрічі — ми закриваємо політичні дискусії щодо мовного питання для шкіл з мовою навчання нацменшин і зосереджуємося на роботі з вчителями та методистами. Для нас це дуже важливо, адже основна ціль — щоб усі українські діти незалежно від їхнього етнічного походження на високому рівні володіли державною мовою", - сказала Новосад.

Вона зазначила, що Україна поважає конституційне право кожної дитини вивчати та навчатись рідною мовою. Зараз наша дискусія має бути сконцентрована навколо підвищення якості навчання.

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Петер Сійярто під час зустрічі, зокрема, повідомив, що Угорщина готова підтримати проєкт із удосконалення стандарту вивчення української мови як державної, а також підтримати розробку методик для викладання української мови для меншини.

"Допомогти учням угорського походження зберегти знання рідної мови та переконатися, що вони знають рідну мову. Ці дві речі не виключають одна одну. Ми матимемо діалог щодо методології з професіоналами для вдосконалення стандартів вивчення української мови як державної. Угорщина готова підтримати цю ініціативу", — зазначив Міністр зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини.

У відповідь Новосад підкреслила, що збільшення кількості годин на вивчення української мови без зменшення кількості предметів, що вивчаються угорською призведе до збільшення загальної кількості годин на навчання, а "Україна не може змусити вчитися дітей протягом 7 днів на тиждень".

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"Ми маємо чіткі межі того, якою має бути навантаження дитини. Якщо ми збільшимо його - це вже загроза для здоров'я дітей. Цю межу ми точно переходити не будемо", - додала міністр.

Що стосується визнання угорської меншини корінним народом, то, на думку Новосад, це політичне питання. "Корінні народи у нас чітко визначені в законодавстві. Потрібно розуміти, що зміна переліку країн порушить основні закладені принципи. Корінними народами наразі розглядаються ті, що не мають іншої держави, окрім України, яка відстоює розвиток їхньої культурної і мовної спадщини. Угорська мова під цей принцип не підпадає", — зазначила Новосад.

Міністерка підкреслила, що Україна послідовно виконала всі рекомендації Венеціанської комісії.

"Далі — системний діалог із освітянами. Для цього вже в лютому фахівці МОН матимуть зустрічі в Закарпатті для обговорення з освітянами положень проєкту Державного стандарту про базову освіту",— наголосила Новосад.