Коронавірус міг передатися людині через панголінів, - китайські вчені

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "DW".
Дослідження вчених показало, що послідовність геномів вірусів, знайдених у панголінів, на 99 відсотків ідентична пробам, які взяли у пацієнтів з коронавірусом. Дослідники Південно-Китайського сільськогосподарського університету заявили, що це відкриття матиме велике значення для профілактики та контролю над поширенням вірусу.
Однак, професор ветеринарної медицини в міському університеті Гонконга Дірк Пфайффер зазначив, що потрібен час для остаточного підтвердження того, що саме панголіни передали вірус.
"Можна зробити більш остаточні висновки лише при порівнянні поширеності коронавірусу між різними видами на основі репрезентативних зразків, яких наразі майже немає", - сказав він.
У Міжнародному союзі охорони природи зазначили, що в Азії дуже поширена торгівля панголінами. У таких країнах, як Китай та В'єтнам, м'ясо панголінів вважається делікатесом, а його луска застосовується в медицині.
Унаслідок зараження коронавірусом від початку епідемії померли 636 осіб. Вилікувалися від вірусу 1543 особи.