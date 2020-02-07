За минулий рік в Польщу не пустили майже 60 тисяч українців

Про це повідомили у пресслужбі Прикордонної служби Польщі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Загалом до Польщі торік не впустили понад 96 тис. іноземців.

Переважна більшість відмов стосувалася громадян України – 58,5 тис. Найпоширенішою причиною відмови у в’їзді до Польщі були відсутність дійсної візи чи документа, що підтверджує особу, документів, що підтверджують мету в’їзду до Польщі, мінімально необхідної суми для здійснення подорожі.

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У 2019 році польські прикордонники затримали на так званому зеленому кордоні, поза пунктами пропуску, 178 іноземців, які намагалися потрапити до Польщі. Найбільше з них (148 осіб) затримано на польсько-українському кордоні.

Також польські прикордонники повідомили, що торік виявили на кордоні 1,2 тис. випадків використання підроблених віз, паспортів чи інших документів, які дозволяють легально перебувати в Польщі. У 826 випадках ці порушення допускали громадяни України.