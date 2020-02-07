У Дніпрі чоловік помер від ускладнень, викликаних вірусною пневмонією

Про це повідомив головний лікар ДОКБ ім. Мечникова Сергій Риженко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ІА "Мост-Днепр".

"Пневмонія посідає за рівнем смертності четверте місце у світі. Не можна нехтувати вірусними інфекціями, оскільки саме при невилікуваній вірусній інфекції найчастіше виникають пневмонії. В даний час, дуже багато пацієнтів перебуває в нашому пульмонологічному відділенні, на жаль, після практично місяця лікування помер 63-річний хворий, який жив у місті П'ятихатки", - сказав Риженко.

Хворий через 15 днів після вірусної інфекції лікувався вдома, потім родичі доставили його в ОКБ ім. Мечникова. Чоловік відразу ж потрапив у відділення реанімації, де йому підключили кисневу підтримку і весь цей час лікарі боролися за його життя. На жаль, легені пацієнта були в такому стані, що вилікувати їх просто було неможливо. Незважаючи на те, що чоловік вживав необхідні висококласні препарати, тенденція зберігалася одна - він потихеньку втрачав імунітет, у нього знижувалися дихальні функції. 5 лютого у відділенні реанімації за всієї імунної підтримки його врятувати не вдалося.

До цього чоловік не хворів нічим серйозним, був відносно здоровою людиною, проте з невідомих причин не звернувся по медичну допомогу своєчасно.

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