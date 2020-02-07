Харківський виш не пускає студентів з Китаю на пари через коронавірус

У Національному харківському аерокосмічному університеті ім. Жуковського (ХАІ) вжили заходів проти коронавірусу 2019-nCoV. Про це повідомили у виші, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зокрема:

- факультету з підготовки іноземних громадян у короткий термін доручено реалізувати дистанційні форми навчання для студентів з КНР;

- для забезпечення навчального процесу таким студентам будуть передані навчальні матеріали, а також організована дистанційна форма навчання. Лабораторні та аудиторні заняття, які вимагають використання спеціального обладнання для цих студентів, відкладаються;

- тимчасово відкладається виїзд українських студентів в Китай за програмами академічної мобільності.

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Зазначимо, за два тижні в Харківську обласну інфекційну лікарню госпіталізовано дев'ятьох громадян Китаю. Перший пацієнт з підозрою на коронавірус поступив 25 січня. Ним виявився турист з КНР.

Потім в лікарню в різний час надійшло ще вісім осіб - студенти ХАІ та Харківської державної академії культури. З'ясувалося, що тільки один з хворих раніше бував в Ухані (епіцентр поширення 2019-nCoV). Більше того, ніхто з пацієнтів не підходив за критеріями виявлення коронавірусу. Лікарі встановили, що всі громадяни Китаю підхопили різні типи ГРВІ.

Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.