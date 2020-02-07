Депутати "ЄС" звернулися в Нацполіцію з вимогою розслідувати висловлювання Єремєєвої про українську мову. ДОКУМЕНТ

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив депутат фракції "ЄС" Володимир Ар'єв, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора всі обговорили ганебний і принизливий вислів продюсерки 1+1 щодо української мови. Розмови - добре, але мають настати правові наслідки. Твердження цієї продюсерки, яке, фактично, свідчить про спробу представити українську мову неповноцінною, має стати предметом кримінального провадження. Всі ознаки для цього є", - написав Ар'єв.

"Народні депутати від Європейської Солідарності, вважаючи що дії продюсерки 1+1 можуть містити прямий склад злочину, звертаються до Національної поліції в м.Києві з відповідною заявою. Слідство має бути. Ніхто не має безкарно принижувати гідність українців", - додав депутат.

Депутати фракції "ЄС" вважають, що висловлювання продюсера підпадають під дію ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України як умисні дії, спрямовані на приниження національної честі та гідності, образа почуттів громадян за мовними ознаками.

Нагадаємо, раніше продюсер серіалів і фільмів каналу "1+1" Олена Єремєєва заявила, що для весняного сезону вони зняли всі серіали російською мовою, оскільки, на їхню думку, "тональність української мови" не підходить для мелодрам, а лише для комедій.

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