"Ідіотів - шкода, їм треба допомагати", - Аваков відповів Ситнику

Аваков прокоментував слова Ситника в Twitter, інформує Цензор.НЕТ. Наводимо його відповідь повністю.

"Начальник НАБУ, корупціонер з реєстру - шукає привід виправдати своє неоплачене пияцтво, звинувачуючи кого завгодно, крім себе.

За своє життя я звик прощати дурнів. Так легше не занурюватися в їхній бруд. Навіть можу дати поради:

Порушити дві-три фейкові справи самому Написати в ДБР, що міністр змушував його пити дорогий алкоголь і не платити за нього. Написати в американське посольство, що це не він заявляв про підтримку Хіларі проти Трампа. А його змусили. Написати в спортлото...

Тоді всі зрозуміють - ідіот. А ідіотів - шкода, їм треба допомагати", - написав Аваков.

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Раніше директор НАБУ Артем Ситник заявив, що має намір оскаржити в ЄСПЛ штраф за відпочинок, завдяки якому він опинився в реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

"Ця адміністративна справа - продовження історії з рюкзаками. Деякі міністри прагнуть помсти і відповідно роблять все, щоб якимось чином вплинути на моє перебування на посаді", - сказав Ситник.

Нагадаємо, Сарненський районний суд визнав директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області та присудив штраф у розмірі 3400 гривень. Захист Ситника подав апеляцію.

13 грудня 2019 року суд визнав директора НАБУ Артема Ситника винним у справі про його відпочинок за чужий рахунок у мисливському господарстві на Рівненщині.