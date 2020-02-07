"Ідіотів - шкода, їм треба допомагати", - Аваков відповів Ситнику

Аваков прокоментував слова Ситника в Twitter, інформує Цензор.НЕТ. Наводимо його відповідь повністю.
"Начальник НАБУ, корупціонер з реєстру - шукає привід виправдати своє неоплачене пияцтво, звинувачуючи кого завгодно, крім себе.
За своє життя я звик прощати дурнів. Так легше не занурюватися в їхній бруд. Навіть можу дати поради:
- Порушити дві-три фейкові справи самому
- Написати в ДБР, що міністр змушував його пити дорогий алкоголь і не платити за нього.
- Написати в американське посольство, що це не він заявляв про підтримку Хіларі проти Трампа. А його змусили.
- Написати в спортлото...
Тоді всі зрозуміють - ідіот. А ідіотів - шкода, їм треба допомагати", - написав Аваков.
Раніше директор НАБУ Артем Ситник заявив, що має намір оскаржити в ЄСПЛ штраф за відпочинок, завдяки якому він опинився в реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.
"Ця адміністративна справа - продовження історії з рюкзаками. Деякі міністри прагнуть помсти і відповідно роблять все, щоб якимось чином вплинути на моє перебування на посаді", - сказав Ситник.
Нагадаємо, Сарненський районний суд визнав директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області та присудив штраф у розмірі 3400 гривень. Захист Ситника подав апеляцію.
13 грудня 2019 року суд визнав директора НАБУ Артема Ситника винним у справі про його відпочинок за чужий рахунок у мисливському господарстві на Рівненщині.