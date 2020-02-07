Дворічна дитина в Києві померла після того як з'їла фрагмент пластикової іграшки, - Нацполіція

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"На спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що в дитячій лікарні на вулиці Богатирській померла 2-річна дитина. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції", - сказано в повідомленні.

Так, у медичному закладі правоохоронці допитали завідувача реанімаційним відділенням, лікаря і батька хлопчика. Відомості про подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

"За попередніми висновками, хлопчик помер від розриву глотки і стравоходу", - встановили в поліції.

У зв'язку з виявленими обставинами слідчі перекваліфікували кримінальне провадження на ч.2 ст.140 (неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому) КК України.

Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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