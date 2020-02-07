Від початку доби ворог 4 рази порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Один обстріл у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив по захисниках Новомихайлівки, застосувавши автоматичний гранатомет і крупнокаліберний кулемет.

Три ворожі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

двічі поблизу населеного пункту Оріхове - зі ствольної артилерії калібру 122 мм противник випустив 5 снарядів, з міномета калібру 120 мм - 7 мін і 23 міни з 82-мм міномета, а також вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів;

поруч із Кримським - з протитанкового ракетного комплексу - 2 постріли.

Сьогодні, 7 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає".

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