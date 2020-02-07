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07.02.20 18:57

Від початку доби ворог 4 рази порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював наші позиції з заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із протитанкового ракетного комплексу, автоматичного станкового гранатомета і великокаліберного кулемета.

Від початку доби ворог 4 рази порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Один обстріл у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив по захисниках Новомихайлівки, застосувавши автоматичний гранатомет і крупнокаліберний кулемет.

Три ворожі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

Сьогодні, 7 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає".

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