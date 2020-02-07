У відписці МЗС про візит Зеленського в Оман немає відповіді - для чого і за які гроші він туди їздив, - Климпуш-Цинцадзе

Так прокоментувала відповідь МЗС на один із запитів народний депутат з фракції "Європейська Солідарність", голова комітету з питань інтеграції України в ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе. Вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook відповідь МЗС, інформує Цензор.НЕТ.

"Як і обіцяли, ми з колегами з "Європейської Солідарності" відправили депутатські запити на ім'я керівників Офісу президента і МЗС щодо деталей "візиту" Володимира Зеленського в Оман. Від ОП відповіді так і не дочекалися, терміни відповіді минули. Там "нічєво нікаму нє далжни", - пише Климпуш-Цинцадзе.

"Віддуватися, видно, доручили МЗС. Звідти надіслали кілька сторінок виправдань, прочитавши які, створюється враження, що ми інтегруємося не в ЄС і НАТО, а в Оман. Взаємовідносини з цією державою - мало не №1 системний зовнішньополітичний пріоритет для України", - зазначила депутат.

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"І жодного слова про статус і цілі цього візиту, склад делегації, терміни відрядження, або витрачені гроші платників податків на цей візит тисячоліття", - зазначає Климпуш-Цинцадзе.

"Раптом хтось не розуміє - це відкритість і народовладдя. Не плутати з режимом Порошенка. На фото - наш запит і отримана відповідь МЗС...", - написала нардеп.

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