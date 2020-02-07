Кабмін призначив Павлову т.в.о. голови Держагентства з управління Зоною відчуження ЧАЕС

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне розпорядження опубліковано на сайті Кабміну.

"Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку голови Державного агентства України з управління зоною відчуження, виконання обов'язків Голови Державного агентства України з управління зоною відчуження на начальника відділу міжнародного співробітництва та зв'язків з громадськістю згаданого Агентства Павлову Катерину Сергіївну", - сказано в документі.

Нагадаємо, в 2015 році повідомлялося, що Держагентство з управління Чорнобильською зоною відчуження буде ліквідовано, оскільки неврегульованість його госпдіяльності є джерелом корупції.

Тодішній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк говорив, що замість Держагентства буде створено Державний концерн по роботі з ядерними матеріалами.

Читайте також: Кабмін переоголосив конкурс на посаду глави Національного агентства з управління зоною відчуження