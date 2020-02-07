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07.02.20 20:43

Україна розраховує, що Угорщина розблокує діалог України з НАТО на високому рівні, - Пристайко після зустрічі з Сійярто

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко у п'ятницю, 7 лютого, провів зустріч з міністром зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петером Сійярто, під час якої сторони обговорили двосторонні відносини між країнами.

Україна розраховує, що Угорщина розблокує діалог України з НАТО на високому рівні, - Пристайко після зустрічі з Сійярто

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу МЗС.

"Сторони обговорили весь спектр питань порядку денного українсько-угорських відносин, зокрема, імплементацію закону України "Про освіту" та питання національної меншини", - сказано в повідомленні.

У свою чергу Сійярто підкреслив зацікавленість Угорщини в поліпшенні двосторонніх відносин з Україною й активізації економічного співробітництва.

Глава МЗС України Пристайко зазначив, що з ухваленням 16 січня 2020 року закону "Про загальну середню освіту" Україна виконала всі рекомендації Венеціанської комісії щодо закону "Про освіту" і розраховує, що Угорщина у відповідь розблокує діалог України з НАТО на високому рівні.

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