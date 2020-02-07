Китай може поділитися з Україною оновленою методикою боротьби з коронавірусом, - дипломат

Про це заявив у п'ятницю на брифінгу в Києві тимчасовий повірений у справах посольства КНР в Україні Ляньвень У, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"У Китаю є певний досвід щодо боротьби з епідеміями. Національна комісія з охорони здоров'я і комітет з питань здоров'я щодня проводять пресконференції, щоб своєчасно повідомляти світу про розвиток епідемічної ситуації. Можливо, нам поки що не зовсім відомо, як боротись з цією епідемією, але ми проводимо наукові дослідження, як і що варто робити", - заявив представник посольства.

Ляньвень У наголосив, що на основі накопиченого клінічного досвіду в боротьбі з епідемією нового типу коронавірусу постійно оновлюється методика його лікування і діагностування. "У даний час вже оновлено методики. Методика детально презентує патогенні властивості і клінічні особливості, способи диференціальної діагностики, програми та стандарти одужування. В той же час вона визначає заходи профілактики. Якщо українська сторона потребує ці дані чи інформацію, ми готові надати таку допомогу", - запевнив тимчасово повірений.

Він також наголосив, що попри те, що наразі немає ефективних вакцин і препаратів для лікування нової коронавірусної пневмонії, на практиці китайські медики виявили, що деякі методи лікування, використані у боротьбі з вірусом SARS у 2003 році є дуже ефективними. Відсоток одужання пацієнтів постійно збільшується, а відсоток смертності знижується, наголосив Ляньвень У. За його інформацією, більшість з тих, хто помер від нового типу коронавірусу 2019-nCoV, були людьми похилого віку з певними іншими хронічними захворюваннями.

Говорячи про запобігання поширенню коронавірусу, дипломат також нагадав, що китайським студентам, які навчаються в Україні та були на новорічних канікулах в Китаї, рекомендували відкласти повернення до навчального процесу.

"Згідно з попередньою статистикою, на даний час в університетах України загалом в різних областях навчається близько 2800 китайських студентів, а у Києві близько 800. Після появи коронавірусу посольство Китаю в Україні зайняло дуже відповідальну позицію і на підставі розпорядження Міністерства освіти і науки України повідомило студентам, які були в Китаї, відкласти їх повернення до України", - зазначив Ляньвень У.