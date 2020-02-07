Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
07.02.20 22:29

Гончарук назвав 8 стартапів, які отримають державне фінансування на 9 млн грн

Вісім українських стартапів, які стали переможцями пітчинг-сесій, вже через тиждень отримають загалом майже 9 млн грн від держави.

Гончарук назвав 8 стартапів, які отримають державне фінансування на 9 млн грн

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм прем'єра, про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук за результатами засідання наглядової ради Українського Фонду стартапів.

"Переможці діляться на дві категорії. Seed гранти надаються розробникам вже створених продуктів, що вимагають розширення і підтримки, і становлять 1 млн 250 тис грн ($50 тис.). Інша категорія - pre-seed гранти, що надаються розробникам ідей, які ще на стадії створення власного продукту. Вони отримають по 625 тис грн ($25 тис.)", - пояснив глава уряду.

Seed гранти отримають:

Pre-seed гранти отримають:

Гончарук додав, що Фонд безперервно приймає заявки. За його словами, для уряду важливим є розвиток креативних індустрій. "Інвестиції в ідеї - це наша стратегія", - підкреслив глава уряду.

За даними прем'єра, зараз є вже три нові стартапи, які потраплять на наступний пітчинг ідей. Він відбудеться вже на початку березня.

Український фонд стартапів - це державний фонд, створений з ініціативи Кабінету міністрів. Його мета - фінансування технологічних компаній на початкових стадіях розвитку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На фінансування українських стартапів передбачено 440 млн грн, - Гончарук

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100