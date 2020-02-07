Гончарук назвав 8 стартапів, які отримають державне фінансування на 9 млн грн

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм прем'єра, про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук за результатами засідання наглядової ради Українського Фонду стартапів.

"Переможці діляться на дві категорії. Seed гранти надаються розробникам вже створених продуктів, що вимагають розширення і підтримки, і становлять 1 млн 250 тис грн ($50 тис.). Інша категорія - pre-seed гранти, що надаються розробникам ідей, які ще на стадії створення власного продукту. Вони отримають по 625 тис грн ($25 тис.)", - пояснив глава уряду.

Seed гранти отримають:

AeroDrone - комплексні рішення на базі безпілотних літаків;

- комплексні рішення на базі безпілотних літаків; GeoDesign info - аналітичний онлайн-центр;

- аналітичний онлайн-центр; BIOC - технологія нанополімеризації для отримання біопластику;

- технологія нанополімеризації для отримання біопластику; FieldBI - аналітично-експертна система для стейкхолдерів ринку;

- аналітично-експертна система для стейкхолдерів ринку; Правомен - автоматизований помічник з побутових юридичних питань;

- автоматизований помічник з побутових юридичних питань; Framiore - постійний бренд одягу з власним R & D-центром із розробки інноваційних виробів і технологій.

Pre-seed гранти отримають:

Pytag - торгово-аналітична платформа для торгівлі зерном;

- торгово-аналітична платформа для торгівлі зерном; BioBin - мобільний додаток для кращого впливу на навколишнє середовище.

Гончарук додав, що Фонд безперервно приймає заявки. За його словами, для уряду важливим є розвиток креативних індустрій. "Інвестиції в ідеї - це наша стратегія", - підкреслив глава уряду.

За даними прем'єра, зараз є вже три нові стартапи, які потраплять на наступний пітчинг ідей. Він відбудеться вже на початку березня.

Український фонд стартапів - це державний фонд, створений з ініціативи Кабінету міністрів. Його мета - фінансування технологічних компаній на початкових стадіях розвитку.

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