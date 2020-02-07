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07.02.20 21:54

Разумков вважає, що ВР ухвалить закон про ринок землі раніше середини квітня

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков передбачає, що парламент вийде на рішення про прийняття закону про ринок землі раніше, ніж у середині квітня.

Разумков вважає, що ВР ухвалить закон про ринок землі раніше середини квітня

Про це спікер сказав в ефірі телеканалу Newsone, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Так, справді, чотири тисячі поправок - це значний обсяг, який треба буде пройти. Я не зовсім згоден із тими показниками, про які йдеться (прогноз голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, що закон буде прийнято 16-17 квітня, - ред.), тому що назвати нормальною роботу Верховної Ради напередодні можливо з дуже великою натяжкою, і в нормальному режимі швидкість проходження поправок набагато вища", - зазначив Разумков.

При цьому на запитання, чи прогнозує він швидше прийняття закону, Разумков відповів: "Так, я думаю, що це буде швидше".

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