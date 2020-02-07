Підозрюваного у підпалі автомобіля журналістки "Радіо Свобода" відправили під домашній арешт

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Львівської області.

"Галицький районний суд Львова обрав підозрюваному в підпалі автомобіля журналістки "Радіо Свобода" запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту", - сказано в повідомленні.

Автомобіль журналістки "Радіо Свобода" Галини Терещук підпалили у Львові опівночі 30 січня.

6 лютого поліції вдалося затримати підозрюваного в підпалі автомобіля журналістки Галини Терещук. Затриманому - 19 років, він уродженець Молдови. За версією слідства, після підпалу він спробував приховати зовнішність і втік до Одеси.

Слідчі змогли за камерами спостереження відстежити весь шлях підозрюваного до авто журналістки Терещук і назад.