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07.02.20 23:03

У Чернівецькій області виявлено 34,5 тис. пачок сигарет, підготовлених для контрабанди в ЄС, - Держприкордонслужба. ФОТО

У н.п. Селятино Путильського району Чернівецької області правоохоронці виявили 34,5 тис. пачок сигарет, підготовлених для контрабанди в ЄС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

У Чернівецькій області виявлено 34,5 тис. пачок сигарет, підготовлених для контрабанди в ЄС, - Держприкордонслужба 01

Правоохоронці встановили, що шестеро жителів регіону облаштували в прикордонному селищі підпільні склади для зберігання сигарет іноземних марок. Для цього вони орендували шість приватних житлових будинків із господарськими спорудами. Контрафактну тютюнову продукцію порушники планували нелегально переправляти в одну з європейських країн.

У Чернівецькій області виявлено 34,5 тис. пачок сигарет, підготовлених для контрабанди в ЄС, - Держприкордонслужба 02

Під час проведених заходів правоохоронці виявили в приміщеннях 34,5 тисячі пачок сигарет без марок акцизного збору, підготовлених до переправлення. Попередньо вартість "товару" становить майже 800 тис. гривень.

У Чернівецькій області виявлено 34,5 тис. пачок сигарет, підготовлених для контрабанди в ЄС, - Держприкордонслужба 03

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У Чернівецькій області виявлено 34,5 тис. пачок сигарет, підготовлених для контрабанди в ЄС, - Держприкордонслужба 04

Зараз вирішується питання про повідомлення фігурантам справи про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 199 "Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених марок акцизного податку або голографічних захисних елементів" і ч. 1 ст. 204 "Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів" КК.

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