Найманці РФ 6 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські воїни не постраждали, - штаб

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил на сторінці у фейсбуці.

"7 лютого збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив два обстріли по наших позиціях, зокрема неподалік Новомихайлівки - з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів, поруч із Василівкою - зі стрілецької зброї.

Чотири ворожі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", зокрема двічі поблизу н.п. Оріхове зі ствольної артилерії калібру 122 мм противник випустив 5 снарядів, із міномета калібру 120 мм - 7 мін і 23 міни з 82-мм міномета, а також вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, поруч із Кримським із протитанкового ракетного комплексу - 2 постріли, в районі н.п. Гладосове зі станкового протитанкового гранатомета - 2 постріли, а також противник вів вогонь із великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

"Від початку поточної доби російські окупаційні війська з артилерійських систем калібру 122 мм випустили 12 снарядів і зі 120-мм мінометів 16 мін по захисниках Оріхового. За поточну добу втрат немає", - додали в штабі.

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