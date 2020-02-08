Українців із китайського міста Ухань після евакуації спробують ізолювати, - Скалецька

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "УП" повідомила міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

"Це зараз найважливіше для нас питання, адже небезпека для оточення існує. Ми хочемо організувати процедуру так, щоб під час евакуації люди вже були готові до карантину. Можливо, вони підпишуть добровільну згоду", - розповіла Скалецька.

Водночас вона уточнила, що не можуть примушувати людей: "Навіть у США в примусовому режимі людей ізолювали лише на 72 години. Для примусової ізоляції на 14 днів у країні має бути оголошено карантин".

За словами міністра, точна кількість людей, яких планують евакуювати, невідома.

"Спочатку у нас були дані про 57 людей. Потім - про 45. Цифри змінюються. Крім того, ми ще готуємося, шукаємо місце для ізолювання людей, продумуємо логістику. З досвіду США, людей евакуювали до закритої військової частини", - додала вона .

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