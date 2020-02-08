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08.02.20 10:24

Кіберполіція викрила одесита, який обікрав банк на 1 млн гривень

Співробітники правоохоронних органів оголосили про підозру 37-річному жителю Одеси, який із допомогою двох спільників заволодів грошима банківської установи, створивши шахрайську схему.

Кіберполіція викрила одесита, який обікрав банк на 1 млн гривень

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент кіберполіції України.

"Співробітники управління протидії кіберзлочинності в Одеській області спільно зі слідчими Одеської області під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури викрили 37-річного місцевого жителя. Чоловік із допомогою системи онлайн-платежів банківських установ, які не є резидентами України, заволодів грошима українського банку", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, правоохоронці встановили, що зловмисник зареєстрував юридичну особу, відкрив рахунок і отримав банківську картку. Ця фірма нібито реалізовувала товари по всьому світу.

"Потім на рахунок фірми надійшли кошти від підприємства-нерезидента за нібито оплату товарів. Після чого фігурант через інтернет оформив "повернення товару". Поки банк проводив повернення транзакції, фігурант із декількох банкоматів зняв понад мільйон гривень, які належали банку", - додали в поліції.

Зараз чоловікові вже оголошено про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном до 12 років.

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