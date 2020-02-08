Потяг на смерть збив дівчину на станції "Протасів Яр" у Києві

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації столичної поліції.

"До чергової частини Солом'янського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на станції "Протасів Яр" поїзд збив дівчину. (...) Прибувши за вказаною адресою, правоохоронці опитали свідків випадку. Попередньо з'ясувалося, що дівчина переходила залізничні колії в невстановленому місці і не звернула уваги на поїзд, який наближався до станції", - сказано в повідомленні.

Зокрема, свідки зазначили, що машиніст подавав звукові сигнали, проте потерпіла не відреагувала, оскільки була в навушниках. Від отриманих травм 17-річна мешканка Київської області померла на місці.

За цим фактом слідчими Солом'янського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

Читайте також: Потяг насмерть збив підлітка в Івано-Франківську