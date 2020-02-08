Мерія Львова відмовилася віддавати для перепоховання в Росії останки радянського диверсанта Кузнєцова

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на zaxid.net.
Останки Кузнєцова, які в 1960 році поховали на Пагорбі Слави у Львові, родичі хочуть перепоховати в Єкатеринбурзі (РФ).
"Я б хотів, щоб це питання розглядалося в межах державної політики. Ми знаємо, скільки наших хлопців сьогодні перебувають у полоні, ми сьогодні страждаємо від російської агресії. Тому дуже важливо, щоб із цього питання була чітка позиції СБУ, МЗС. Якщо це допоможе звільнити наших хлопців із полону, однозначно ми будемо рухатися у фарватері політики нашої держави. Це питання держави", - заявив під час розгляду цього питання мер Львова Андрій Садовий.
Відтак міська рада Львова звернеться до СБУ та МЗС стосовно передачі останків Кузнєцова до Росії.
"Ми всі розуміємо, що триває війна, є російська агресія. Коли ми отримуємо листи від Росії щодо перепоховання праху, то я б хотів, щоб ми мали чітку державницьку позицію, бо ми сьогодні звернулися до міністра закордонних справ, керівника СБУ, щоб вони дали своє тлумачення. Я знаю дуже багато випадків у світі, коли такі питання вирішуються на рівні президентів країни.
Якщо це допоможе повернути з російського полону когось із наших хлопців, я був би дуже щасливим. Має бути державна позиція. Я б дуже хотів, щоб наші українці, які наразі в полоні, повернулися до своїх родин. Я б хотів це питання розглядати в комплексі, тоді це буде чесно. Можемо подивитися на світову практику, таких випадків були сотні", - підкреслив Садовий.
Нагадаємо, Микола Кузнецов - радянський диверсант-розвідник, агент НКВС, який загинув 8 березня 1944 року у селі Боратин Бродівського району на Львівщині. За однією з версій, він сам підірвав себе гранатою, за іншою, загинув у бою. Посмертно йому присвоїли звання Героя Радянського Союзу. Ексгумацію останків Кузнєцова провели в 1959 році.
Могила Кузнєцова неодноразово піддавалася актам вандалізму, а в березні 2019 року невідомі викрали бронзовий барельєф із могили. Минулого року Львівська міськрада відмовилася передавати останки Кузнєцова до Росії, також чекаючи висновків від СБУ.