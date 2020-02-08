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08.02.20 14:32

Викрито механізм фальсифікації ремонтних робіт літаків української авіакомпанії в аеропортах "Київ" та "Одеса", - СБУ

Служба безпеки України виявила механізм неякісного виконання ремонтних робіт організацією з технічного обслуговування в міжнародних аеропортах "Одеса" та "Київ" пасажирських літаків однієї з українських авіакомпаній, який міг призвести до людських жертв.

Викрито механізм фальсифікації ремонтних робіт літаків української авіакомпанії в аеропортах "Київ" та "Одеса", - СБУ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

У межах досудового розслідування оперативники спецслужби задокументували порушення вимог чинного законодавства працівниками авіакомпанії та організації з ТО. Зокрема, ними була сфальсифікована документація щодо проведення ремонтних робіт літаків. Подальше використання фактично несправних літаків для пасажирських перевезень могло призвести до виникнення позаштатних ситуацій, зокрема катастроф із людськими жертвами. 

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За матеріалами СБУ, посадовця авіапідприємства, відповідального за технічне обслуговування літаків, рішенням суду визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України. Компанії-експлуатанту скасовано відповідні дозволи на виконання авіаційних пасажирських перевезень, а повітряним суднам - сертифікати льотної придатності. 

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