Колишні беркутівці Маринченко і Тамтура, яких обміняли у грудні, повернулися до Києва, - адвокат

Про це повідомив адвокат Олександр Горошинський, інформує Цензор.НЕТ.

Колишні беркутівці заявили, що їм нема чого приховувати і вони хочуть відновити "чесне ім'я спецпідрозділу "Беркут".

"Ми закликаємо президента України, генерального прокурора України і депутатів Верховної Ради негайно скасувати закон про амністію майданівців і забезпечити справедливе та неупереджене розслідування подій 2014 року з участю міжнародних спостерігачів та експертів", - йдеться в їхньому відкритому листі, який опублікував Горошинський.

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Як повідомлялося, у справі про розстріли на Інститутській, яку розглядає Святошинський райсуд, обвинуваченими є п'ятеро колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут": Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Олександр Маринченко, Сергій Тамтура і Олег Янішевський. Їм інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство і заподіяння тілесних ушкоджень активістам Майдану.

Наприкінці грудня 2019 року постановою генпрокурора Руслана Рябошапки було змінено групу прокурорів у справі. Рябошапка пояснив, що це необхідно "з огляду на зміни структури і штатного розкладу Генеральної прокуратури України, з метою швидкого, повного та неупередженого судового розгляду кримінального провадження, забезпечення належного підтримання публічного державного обвинувачення в суді".

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Водночас 28 грудня 2019 року Київський апеляційний суд виніс рішення про зміну запобіжного заходу на особисті зобов'язання п'ятьом ексберкутівцям у справі про розстріли на Інститутській.

Наступного дня, 29 грудня, на КПВВ "Майорське" Донецької області відбувся обмін полоненими, під час якого цих п'ятьох ексбійців спецпідрозділу "Беркут" передали на окуповану Росією територію Донбасу.

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